Медики заявили о начале второй волны коронавируса в Германии
04.08.2020, 16:53, Новости дня
В Германии началась вторая волна пандемии коронавирусной инфекции, сообщила глава объединения немецких врачей Marburger Bund Сюзанне Йона, информирует немецкое издание Augsburger Allgemeine.
«Мы уже находимся во второй волне медленного роста [числа заболевших], – передает ее слова «Интерфакс».
Врач призвала соблюдать строгие правила гигиены до появления препарата от COVID-19.
«Мы все мечтаем вернуться к нормальной жизни. Но мы находимся в ситуации, которая не является нормальной», – сказала Йона.
В Германии, по данным Института Роберта Коха, выявлено 211 тыс. 281 случай заражения коронавирусом, скончались 9 тыс. 156 человек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что опасности возникновения второй волны коронавируса в Москве практически нет, число выявляемых людей с заболеванием сократилось в 10 раз.
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