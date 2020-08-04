 

Захарова оценила выступление Лукашенко

04.08.2020, 16:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко, прозвучавшие в ходе его обращения к народу и парламенту.

Лукашенко, по ее словам, политик «многоопытный», который «выборы проводит не первый раз».

«[Он] прав в том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные. Под ними прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия», – написала Захарова в своем Facebook.

«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», – подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, россиян, задержанных в Белоруссии и обвиненных в причастности к частной военной компании Вагнера, арестовали 1 августа. По словам Лукашенко, задержанные в Белоруссии граждане России «рассказали все». При этом Лукашенко заявил о еще одном отряде иностранцев, «переброшенном на юг республики» для дестабилизации ситуации в стране.

Кроме того, в ходе своего выступления президент республики заявил, что РФ навсегда останется союзником Белоруссии, хотя сменила братские отношения на партнерство. Однако, по словам главы государства, РФ якобы боится потерять Белоруссию. 





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / В бюджете предусмотрено не менее 1 млрд грн на зарплаты шахтерам – Ковалив

01.07 / Онлайн-голосование по поправкам в конституцию РФ завершилось. Явка – 93,02%

20.07 / Олимпийского чемпиона Грузии по дзюдо ранили в пьяной драке

21.07 / В Сочи рассказали о «пустившихся во все тяжкие» туристах

22.07 / Перестрелка произошла на похоронах в США, пострадали 14 человек

18.07 / Решить проблему изменения климата могут скалы

30.07 / НАСА отправило к Марсу вездеход с вертолетом

28.07 / Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина

01.08 / Ouest-France – после успешного старта марсианская миссия NASA столкнулась с проблемами

30.06 / Видео: Что сохранилось русского на Аляске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска