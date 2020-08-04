Две очереди мусороперерабатывающего комплекса построят под Ростовом до конца года

04.08.2020, 15:08, Новости дня

Сразу две очереди межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК) в Мясниковском районе Ростовской области введут в эксплуатацию до конца года, сообщила председатель Совета директоров ГК «Чистый город» Полина Вергун.

Согласно данным на сайте «Чистого города», услугами компании по обращению с твердыми коммунальными отходами пользуются около 1,2 млн жителей Ростова-на-Дону и Мясниковского района.

«Первые две очереди, учитывая острую потребность Ростова-на-Дону в размещении отходов, планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году. Полностью строительство … комплекса завершится в 2022 году», – сказала Вергун ТАСС.

По ее словам, в рамках первых двух этапов ведется строительство хозяйственной зоны, на территории которой до конца года появятся здания административно-бытового комплекса и контрольно-пропускного пункта. Параллельно продолжаются работы по строительству первой карты полигона. Этот объект является одним из самых ответственных инженерных сооружений, так как на него ложится нагрузка по обеспечению экологической безопасности.

«Для того, чтобы не допустить загрязнение поверхностных и подземных вод, в основании полигона разместят водоупорный противофильтрационный экран, установят систему мониторинга фильтратообразования, построят системы сбора и очистки ливневых стоков с территории объекта», – отметила Вергун.

Ростовская область разделена на восемь территориальных зон, в каждой из которых будет построен свой МЭОК, включающий комплекс объектов, подобранных под потребность конкретной территории. Так, в состав Мясниковского МЭОКа входят полигон, автоматизированный мусоросортировочный комплекс, площадка биокомпостирования, оборудование для утилизации строительных и крупногабаритных отходов. Как отметила собеседница агентства, применяемые современных технологии переработки и оборудования позволит достичь показателей по утилизации отходов до 60% к 2023 году.

Ранее член Общественной палаты Игорь Шпектор заявил газете ВЗГЛЯД, что отвечать за мусорную реформу на местах должны губернаторы. «Каждый бачок, каждое место, которое связано со сбором мусора, в том числе на селе – все должно отслеживаться местными властями. Тогда закон будет работать», – сказал он.

В конце прошлого года президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции подробно ответил на вопрос о ходе мусорной реформы.