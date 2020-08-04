Утвержден регламент проведения соревнований в условиях коронавируса

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04.08.2020, 15:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиМинистерство спорта согласовало с Роспотребнадзором регламент по проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на фоне коронавируса.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что правила составили для организаторов состязаний, включенных в единый календарь межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий Минспорта, а также регионов и муниципальных образований.

Указывается, что организатор обязан обеспечить спортсменам и персоналу измерение температуры, тестирование на коронавирус, условия для гигиенической обработки рук, а также контролировать, чтобы зрители использовали средства индивидуальной защиты.

Если у одного из участника турнира выявят симптомы ОРВИ, организатор должен уведомить главного врача соревнований, изолировать человека с повышенной температурой и определить возможный круг его контактов.

Напомним, с 8 июля Минспорт разрешил возобновить проведение всероссийских и международных спортивных мероприятий.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.





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