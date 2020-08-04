Человек, захвативший заложника в Киеве, задержан

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04.08.2020, 14:32, Новости дня

Полиция задержала мужчину, взявшего заложника в одном из банков Киева, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Заложник не пострадал.

Геращенко написал в Facebook, что мужчина вошел в банк в полдень, заявил сотрудникам, что у него в рюкзаке бомба, и попросил их вызвать полицию.

«Сотрудники банковского учреждения покинули помещение, а начальник отделения остался по собственному желанию [в качестве заложника]», – сообщил Геращенко. Он заявил, что захватчик был гражданином Узбекистана, но никак не указал на его мотив.

Это уже третий инцидент с заложниками в Украине за последние недели.

В июле вооруженный мужчина был арестован, после того как он взял в заложники 13 человек в автобусе и продержал их несколько часов, после чего отпустил.

23 июля другой человек взял в заложники высокопоставленного полицейского в Полтаве. В субботу он был застрелен полицией.





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