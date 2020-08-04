У певицы Риты Дакоты обнаружили коронавирус

04.08.2020, 14:30, Новости дня

Певица Рита Дакота (настоящее имя – Маргарита Герасимович) сообщила, что у нее выявили коронавирусную инфекцию. Артистка уточнила, что заболевание подтвердилось только с третьего раза.

«Напомню, что ни кровь, ни КТ не показало короны. И только моя чуйка заставила меня все это время сидеть дома. Скольких людей я могла бы перезаражать! Волосы дыбом», – написала она в своем Instagram.

Дакота отметила, что чувствует себя «сносно», однако у нее пропало обоняние и ломит тело.

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(@ritadakota) 13 Июл 2020 в 2:11 PDT

26 июля популярная блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева сообщила, что у нее и ее супруга рэпера Элджея обнаружили коронавирус.



