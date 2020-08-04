 

Минобороны анонсировало массированный ракетный удар из «Искандеров»

04.08.2020, 14:16, Новости дня

Во время учений в Астраханской области на этой неделе будет нанесен массированный ракетный удар комплексами «Искандер» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С», сообщили в Минобороны.

«На полигоне в Астраханской области будут проведены учения с подразделениями ракетных войск и артиллерии по нанесению массированного ракетного удара комплексом «Искандер», а также реактивными снарядами реактивных систем залпового огня РСЗО «Торнадо-С», – передает сообщение военного ведомства ТАСС.

Учения пройдут в рамках оперативно-специального сбора по изучению опыта применения и эксплуатации современных образцов артиллерийского вооружения.

«В сборах под руководством начальника Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского принимают участие генералы и офицеры центральных органов военного управления, начальники ракетных войск и артиллерии военных округов и объединений, командиры ракетных и реактивных артиллерийских соединений, начальники учебных центров, а также специалисты ведущих научно- исследовательских организаций Минобороны, руководящий и профессорско-представительский состав Михайловской военной артиллерийской академии», – ответили в Минобороны.

Напомним, накануне в Балтийском море начались военно-морские учения «Океанский щит – 2020» с участием более 30 кораблей.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Трамп велел сделать «отвратительный» дизайн военных кораблей США «красивее»

01.07 / Полузащитник Лоренсо Мельгарехо покинул “Спартак”

29.07 / Трамп: если сведения о российских выплатах талибам подтвердятся, последует надлежащий ответ

24.06 / Зеленский: С 1 июля некоторые авиарейсы между Украиной и Турцией будут восстановлены

03.07 / СМИ: первый смартфон со скручивающимся экраном выйдет в начале 2021-го

21.07 / Haqqin – отправка военных в Ливию не будет для Египта короткой увеселительной прогулкой

07.07 / Против Верзилова возбудили дело о двойном гражданстве

01.07 / На борьбу с коронавирусом в Украине потратили около 3,2 млрд грн – Минфин

29.06 / Белый дом пригласил 8 законодателей на брифинг о вознаграждении талибов со стороны РФ

19.07 / Байден опережает Трампа на 15 пунктов – соцопрос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска