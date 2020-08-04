Названы условия получения россиянами шенгенской визы

04.08.2020, 14:08, Новости дня

Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) рассказала об условиях получения шенгенской визы в ситуации распространения коронавируса.

В сообщении на сайте АТОР указывается, что визовые центры большинства европейских стран уже возобновили работу, однако оказание услуг доступно не всем категориям граждан.

Например, получить визу в Данию смогут туристы, цель поездки которых входит в список, размещенный на сайте полиции страны. Дата путешествия должна приходиться на период до 31 августа 2020 года.

Визовый центр Италии возобновил прием документов только на оформление рабочих, транспортных, служебных, транзитных, деловых, студенческих, медицинских виз, а также виз по семейным мотивам и для повторного въезда.

Заявления на визу в Чехию будут приниматься лишь от членов семьи граждан Евросоюза, от лиц для въезда в интересах страны, граждан, осуществляющих международные транзитные перевозки или приезжающих с гуманитарными целями, а также для сезонных рабочих.

В визовые центры Франции смогут обратиться студенты и заявители по профессиональным основаниям или семейным обстоятельствам для постоянного проживания.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Также для россиян стала доступна Абхазия.