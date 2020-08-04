 

Любовница Картрайта дала показания на супругу рэпера

04.08.2020, 13:53, Новости дня

Возлюбленная убитого украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя – Александр Юшко) дала показания против Марины Кохал, которая, по версии следствия, расчленила своего супруга, рассказал адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит.

«Вчера в судебном заседании следствием были представлены протоколы допроса, в том числе и свидетельницы Надежды. И все встало на свои место. Мы не хотели афишировать Надежду и рассказывать о факте наличия возлюбленной у Энди Картрайт до рассмотрения ходатайства о заключении под стражу Марины Кохал», – сказал Кобит в интервью «Московскому комсомольцу». 

По словам адвоката, СМИ публикую слухи относительно того, что Надежда являлась «лишь фанаткой, поклонницей, любовницей погибшего». 

«Это не так. Девушка была возлюбленной Александра, у них были длительные отношения, он ее любил, они думали остаться вместе. Вдова утверждает, что в семье была идиллия, это не соответствует действительности», – добавил Кобит. 

Адвокат подтвердил, что рэпер якобы хотел развестись с Кохал и жениться на Надежде.

Ранее СК опубликовал видео, снятое во время следственного эксперимента с участием Марины Кохал, супруги погибшего рэпера Энди Картрайта. 

Напомним, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Марину Кохал, подозреваемую в убийстве Энди Картрайта. По словам Кохал, она решила расчленить тело супруга, так как предположила смерть Картрайта от передозировки запрещенными препаратами. При этом анализ не выявил наркотиков в крови рэпера. Женщине предъявлено обвинение в убийстве, вину она не признает.

Адвокат Кохал рассказала, сколько времени женщина расчленяла тело мужа. По версии следствия, Картрайт мог быть убит женой из-за того, что планировал развестись.





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