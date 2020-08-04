 

Стрельбу открыли на вечеринке в Лос-Анджелесе, есть раненые

04.08.2020, 13:48, Новости дня

В результате стрельбы, произошедшей 3 августа на вечеринке в Лос-Анджелесе, ранения получили четыре человека, твое из них находятся в тяжелом состоянии.

«Пожарному департаменту Лос-Анджелеса поступила информация о стрельбе, [на месте] были обнаружены трое раненых взрослых. Им была оказана помощь, они доставлены в местные больницы», – передает заявление пожарного департамента города ТАСС.

Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, третий – в тяжелом. Одни человек получил травмы, когда пытался убежать с места происшествия. По данным телеканала ABC, на мероприятии всего присутствовало несколько сотен человек.

Ранее в результате стрельбы на похоронах в Чикаго пострадали 14 человек.





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