 

Стали известны подробности нападения с кислотой на женщину в Подмосковье

04.08.2020, 13:16, Новости дня

Женщина, которую облили кислотой в подмосковном Пушкино, является заместителем гендиректора Ивантеевского хлебокомбината, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне вечером: на парковке гипермаркета неизвестный плеснул в лицо женщине кислотой. Мотив нападения пока не установлен, передает РИА «Новости».

Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Женщина в больнице с химическим ожогом лица, нападавшего ищут.

Работающий с 1929 года Ивантеевский хлебокомбинат – одно из крупных подмосковных предприятий данного профиля. Выпускает 50 видов кондитерских изделий и более 70 хлебобулочных.

Напомним, в ноябре в Москве задержали «кислотного маньяка».





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