Лукашенко: Задержанные в Белоруссии россияне рассказали все

04.08.2020, 13:08, Новости дня

Задержанные в Белоруссии граждане РФ «рассказали все», сообщил глава республики Александр Лукашенко в послании к народу и парламенту.

Лукашенко призвал российскую сторону не манипулировать фактами в ситуации с задержанными под Минском гражданами. «Я хочу, чтобы с этой трибуны (меня поняли) сидящие здесь (представители РФ) и те, кто меня услышит: прекратите врать и нести всякую писанину в средствах массовой информации», – сообщил Лукашенко, передает ТАСС.

В частности, по его словам, россияне дали показания следствию и рассказали, что были направлены в Белоруссию специально, им была команда «ждать».

Он также назвал «враньем» и «легендой» заявления о том, что задержанные россияне летели в Стамбул, передает РИА «Новости».

Кроме того, Лукашенко опроверг сообщения о том, что он договорился с руководством РФ о задержании россиян.

Также Лукашенко призвал сохранить мир и порядок в стране и заявил, что «у кукловодов ничего не получится». «Надо уберечь молодежь от пагубных поступков. Ничего у этих кукловодов не получится! Просто пострадают наши люди», – сказал Лукашенко.

Он отметил, что «самое главное – это сохранение мира и порядка на нашей земле», чтобы молодые люди могли получать образование, создавать семьи и давать дорогу в жизнь новым поколениям.

«За вами будущее, но поверьте, что лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих собственных. Поэтому прошу – сохраняйте рассудок холодным под каким бы предлогом вас не вовлекали в политические игры», – добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия навсегда останется союзником Белоруссии, хотя сменила братские отношения на партнерство.

Напомним, россиян, задержанных в Белоруссии и обвиненных в причастности к частной военной компании Вагнера, арестовали 1 августа.

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор, и россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов».

Консул российского посольства в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что задержанные в Белоруссии граждане России находятся не в лучшей морально-психологической форме.



