Россия использовала наемников ЧВК “Вагнер” в борьбе за Беларусь с США, Евросюзом и Китаем – Тышкевич

04.08.2020, 12:50, Новости дня

Россия с помощью сотрудников российской частной военной компании “Вагнер” пыталась добиться от властей Беларуси усилить репрессии. После этого от Евросоюза и США последовало бы усиление санкционного давления. Такое мнение выразил политический аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич в интервью газете “Факты”.

“Этого [санкций США и Евросоюза] можно добиться путем эскалации насилия на территории Беларуси, провоцируя белорусскую власть на усиление репрессий, либо силовиков или оппозиционеров. Учитывая нынешнюю политизацию белорусского общества, несложно представить его реакцию на любые провокации”, рассказал политолог.

Тышкевич пояснил, что Москва пытается ослабить все государственные институты Беларуси.

“После этого [усиления репрессий] наверняка последует прогнозируемая реакция со стороны Евросоюза и США – усиление санкционного давления. В таком формате и Пекину Беларусь станет менее интересна”, – пояснил Тышкевич.

Политолог считает, что присутствие “вагнеровцев” в Беларуси – это элемент реализации данной задачи.

“Причем достаточно дешевый. Ведь не нужно тратить время и средства на создание политического движения, подготовку активистов из числа местного населения, формирование соответствующего задаче общественного мнения: просто прислали людей, которые сделали свое дело и уехали. Россия убедилась в эффективности своих ЧВК. Судя по реакции, Лукашенко, понимает их опасность”, – подчеркнул он.

По мнению Тышкевича, на территории Беларуси нет сильных пророссийских движений. Он считает, что около 10 процентам белорусов приветствуют идею сближения с Россией. А у политических, провластных и оппозиционных элит есть консенсус – держаться от России на дистанции.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК “Вагнер”, власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта “Миротворец” как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что 33 задержанных являются сотрудниками частного охранного предприятия, направлялись транзитом в Стамбул, но опоздали на рейс. Руководитель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич уточнил, что некоторые из наемников ЧВК “Вагнер” заявили на допросах, что хотели поехать в Стамбул посмотреть на собор Святой Софии.

Собор Святой Софии находится в историческом центре Стамбула. 10 июля президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ, которым преобразовал собор Святой Софии в действующую мечеть.