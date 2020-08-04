 

Лукашенко пообещал не красть ничьи голоса на выборах в Белоруссии

04.08.2020, 12:48, Новости дня

Никто не собирается красть ничьи голоса в ходе президентских выборов в Белоруссии, сообщил глава республики Александр Лукашенко в послании к народу и парламенту.

«Никто не собирается красть ничьи голоса, как бы нас не упрекали в цензуре. Мы сами создали страну, где голос молодежи слышен как никогда», – сказал Лукашенко, передает РИА «Новости».

Лукашенко во вторник, за несколько дней до выборов на высший государственный пост, выступает с ежегодным посланием к народу и парламенту.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода президентских выборов в Белоруссии.





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