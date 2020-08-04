Переговоры по налоговому соглашению между Россией и Кипром решили провести в Москве

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04.08.2020, 12:48, Новости дня

Финальный раунд переговоров по внесению изменений в российско-кипрское соглашение об условиях ухода от двойного налогообложения состоится в Москве, сообщила пресс-секретарь министерства финансов Республики Кипр Андри Кунну.

Кунну сообщила, что «заключительный раунд переговоров состоится в Москве», это будет «личная встреча, а не телеконференция», передает ТАСС.

Накануне она заявила, что последний раунд переговоров запланирован на 10 и 11 августа, делегацию Кипра возглавит министр финансов Константинос Петридис.

Напомним, Минфин России решил запустить процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.

В данный момент дивиденды при выплате физлицам-налоговым резидентам РФ облагаются по ставке 13%, а нерезидентам – 15%. При этом популярные у многих состоятельных россиян офшорные схемы позволяют существенно снизить налог.

Соглашение с Кипром позволяло уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов до 5% с 15%. Такие же уведомления с требованием внести изменения в налоговые соглашения Минфин РФ направлял Люксембургу и Мальте.

Газета ВЗГЛЯД писала, что богатым россиянам закрыли дорогу в налоговый рай.





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