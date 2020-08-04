 

Лукашенко заявил, что Белоруссия выдержала экзамен коронавирусом

04.08.2020, 12:30, Новости дня

Коронавирус проверил на прочность белорусское общество, и республика выдержала этот экзамен, сообщил президент страны Александр Лукашенко.

Лукашенко сообщил в послании народу и парламенту, что «самым сложным для международных связей стала эпидемия», она «серьезно проверила на прочность и наше общество», передает РИА «Новости».

«Основной вывод: мы выдержали этот экзамен, мы справились с этой бедой. Кто не слеп – тот это видит. Кто не хочет этого видеть – тот всегда будет слепым», – добавил он.

Ранее Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом. До этого он назвал новый способ «лечения» этого заболевания.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / Предстоятель РПЦ Кирилл призвал не верить слухам о его богатстве

07.07 / На расчет отпускных борющимся с COVID-19 врачам выделят более 5 млрд рублей

21.07 / Стало известно имя захватчика автобуса в Луцке

21.07 / Госдума одобрила законопроект об удаленке

08.07 / Эксперт объяснил смысл внесения изменений в водительское удостоверение

09.07 / Сотрудника пресс-службы правительства Германии заподозрили в шпионаже на Египет

28.06 / Путин оценил глобальные последствия коронавируса

07.07 / В Кремле отреагировали на новые санкции Лондона

30.07 / Авиакомпания МАУ несет миллионные убытки и вынуждена сокращать сотрудников

02.08 / На норвежском круизном лайнере зафиксировали вспышку COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска