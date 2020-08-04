Лукашенко заявил, что Белоруссия выдержала экзамен коронавирусом

04.08.2020, 12:30, Новости дня

Коронавирус проверил на прочность белорусское общество, и республика выдержала этот экзамен, сообщил президент страны Александр Лукашенко.

Лукашенко сообщил в послании народу и парламенту, что «самым сложным для международных связей стала эпидемия», она «серьезно проверила на прочность и наше общество», передает РИА «Новости».

«Основной вывод: мы выдержали этот экзамен, мы справились с этой бедой. Кто не слеп – тот это видит. Кто не хочет этого видеть – тот всегда будет слепым», – добавил он.

Ранее Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом. До этого он назвал новый способ «лечения» этого заболевания.