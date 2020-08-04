 

Белый дом и демократы говорят о прогрессе в согласовании пакета помощи в связи с коронавирусом

04.08.2020, 12:15, Новости дня

Сотрудники Белого дома и ведущие демократы в Конгрессе планируют снова встретиться во вторник, после того как обе стороны сообщили о некотором прогрессе в попытках достичь соглашения о новом пакете помощи в связи с коронавирусом.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила в понедельник, что сотрудники аппарата проведут совещание ночью, а она и лидер демократов в Сенате Чак Шумер во вторник проведут еще один раунд переговоров с министром финансов Стивеном Мнучином и главой аппарата Белого дома Марком Мидоузом.

«Мы идем по этому пути, – заявила Пелоси журналистам после двух часов переговоров в понедельник. – У нас по-прежнему есть разногласия. Мы пытаемся достичь более четкого понимания наших потребностей».

Стороны по-прежнему расходятся в вопросе об общем размере помощи в связи с коронавирусом: демократы предлагают потратить на это 3 триллиона долларов, а республиканцы хотят ограничить расходы одним триллионом.

Среди обсуждаемых вопросов – новые стимулирующие выплаты, защита арендаторов от выселения, помощь Почтовой службе и ситуация с дополнительными федеральными выплатами по безработице в размере 600 долларов в неделю, которые прекратились на прошлой неделе.





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