 

Лукашенко: РФ сменила братские отношения с Белоруссией на партнерство

04.08.2020, 12:08, Новости дня

Россия навсегда останется союзником Белоруссии, хотя сменила братские отношения на партнерство, сообщил президент республики Александр Лукашенко в ходе обращения к парламенту и народу.

«Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Белоруссии или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские, – напрасно», – сказал Лукашенко, передает РИА «Новости».

При этом он выразил мнение, что РФ боится потерять Белоруссию. «Россия боится нас потерять, потому что кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес. Да и Китай всерьез рассчитывает на стабильность своего друга», – сказал Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссия не дружит с кем-то против кого-то, а реализует многовекторную последовательную политику.

Кроме того, Лукашенко заявил, что РФ и Евросоюз претендуют на главенствующую роль в мире вслед за США и Китаем.

Он также сообщил о безальтернативной роли сильного государства в жизни нации. «В жизни каждого государства и всего мира в целом происходят события, беспрецедентно влияющие на ход истории. 2020 год с самого его начала оказался наполненным чередой таких событий. И сегодня они дают нам повод заявить о безальтернативной роли сильного государства в жизни нации», – сообщил Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер заявил, что «наша планета постепенно, но уверенно скатывается к пропасти. Кажется, что достаточно зажечь простую спичку, и планета взорвется». «И самое ужасное, что международно-правовые и многосторонние политические инструменты урегулирования, которыми мы так гордились в период холодной войны, фактически стали анахронизмами и никем не учитываются. Мировые правящие элиты выработать новые, к сожалению, оказались не в состоянии», – отметил он.

Напомним, россиян, задержанных в Белоруссии и обвиненных в причастности к частной военной компании Вагнера, арестовали 1 августа.

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор, и россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов». 

Консул российского посольства в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что задержанные в Белоруссии граждане России находятся в не лучшей морально-психологической форме. 





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