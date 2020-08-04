 

Россиян с экстренно севшего в Мали самолета эвакуируют в Бамако

04.08.2020, 11:53, Новости дня

Экипаж самолета Ан-74, совершившего жесткую посадку в аэропорту Гао на юго-востоке Мали, будет эвакуирован в Бамако, сообщили в российском посольстве в республике.

«Медицинская помощь пострадавшим была оказана непосредственно в аэропорту. Сегодня экипаж будет эвакуирован в Бамако», – цитирует РИА «Новости» представителей дипмиссии.

В посольстве отметили, что россиянин, который получил перелом ноги в результате посадки, находится в больнице.

«По причинам мы не общались с Utair, поскольку основное, что нас интересует – это здоровье российских граждан. О причинах мы у них не уточняли, исходя из того, что это их внутреннее дело, непосредственно их заказчиков», – пояснили в дипмиссии.

В понедельник при жесткой посадке самолета с персоналом ООН в аэропорту Гао на юго-востоке Мали пострадали 11 человек, на борту самолета находились семь россиян.





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