 

НАБУ и САП не предоставили никаких доказательств, подтверждающих нанесение ущерба из-за формулы “Роттердам плюс”

04.08.2020, 11:40, Новости дня

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют дело по “Роттердам плюс” больше трех лет, но в материалах досудебного расследования все еще нет никаких доказательств, заявила в эфире “112 Украина” доктор юридических наук Анна Власова.

“За более чем 3,5 года НАБУ и САП не предоставили никаких доказательств, подтверждающих нанесение ущерба и получения неправомерного вознаграждения или сговора, – сказала эксперт. – Учитывая эти факты и доказательства, подтверждается отсутствие фактически объективной, субъективной стороны преступления. А значит фактически не может быть состава преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины”.

НАБУ и САП могут, тем не менее, передать дело в суд, несмотря на отсутствие доказательной базы, могут, и таким образом переложить ответственность за провал расследования на судебную систему, допускает Власова.

“Дело в том, что правоохранители будут искать поводы, чтобы остановить следствие, или пойдут в суд с тем, чтобы переложить ответственность на суд, мол, мы все сделали, а вы принимайте, пожалуйста, решение. Поэтому думаю, что это более такая возможность переложить ответственность на других субъектов или правоохранительной, или судебной системы”, – считает она.

МУЛЬТИМЕДИАВидео: 112.ua

Формула “Роттердам плюс” действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания “Центрэнерго” заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле “Роттердам плюс”.

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле “Амстердам плюс”. Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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