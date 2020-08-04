Трамп может издать указ о запрете выселений

04.08.2020, 11:05, Новости дня

Президент Дональд Трамп заявил, что он рассматривает возможность издания указа о прекращении выселений и приостановке сбора налога на заработную плату.

На переговорах о пакете помощи в связи с коронавирусом, которые идут на Капитолийском холме, пока не видно значительного прогресса.

«Я могу это сделать, если захочу, а я хочу это сделать. Не хочу, чтобы людей выселяли», – заявил Трамп журналистам на пресс-конференции, когда его попросили прокомментировать предложение, высказанное им ранее в тот же день, что он может принять меры в одностороннем порядке, чтобы приостановить выселения.

Трамп отметил, что те, кого выселяют из жилья, часто идут в приюты, где коронавирус может с легкостью распространяться из-за скопления людей.

«Их агрессивно вышвыривают. Это не их вина. Это не их вина. Это вина Китая», – сказал Трамп, продолжая обвинять Китай, где зародился вирус, в причинении той боли, которую испытывают американцы.

Трамп также заявил, что он может в одностороннем порядке приостановить сбор налога на заработную плату.

«Я могу сделать это с помощью указа, так что мы будем это обсуждать», – сказал Трамп.