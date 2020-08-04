«Прививочный национализм» продлит пандемию и ударит по бедным странам

04.08.2020, 10:55, Новости дня

Гонка по созданию вакцины против коронавируса может привести к тому, что лидеры в этом направлении решат обеспечить прививками, прежде всего, собственное население, что ударит по бедным странам и продлит пандемию, пишет Bloomberg. По мнению агентства, подобный «прививочный национализм» будет иметь печальные последствия, так как он помешает вакцинации наиболее уязвимых групп населения — медработников, сотрудников домов престарелых и пожилых людей.



Reuters

Процесс разработки вакцины против COVID-19, в котором принимают участие организации из более чем 30 стран, ведёт к международному сотрудничеству. Тем не менее разработка прививки от вируса — это также и гонка, где на кону стоит очень многое. Некоторые страны хотят купить приоритетное место в очереди за поставками в том случае, если экспериментальная вакцина покажет хорошие результаты. Однако специалисты в области общественного здравоохранения предупреждают, что подобный «прививочный национализм» чреват продлением пандемии, пишет Bloomberg.

Вместе с тем в рамках своей кампании по борьбе с коронавирусом США выделили миллиарды долларов на поддержку компаний, разрабатывающих вакцину. При этом своей первоочередной задачей Вашингтон считает защиту именно американских граждан. Американские чиновники уже разместили заказы на сотни миллионов доз прививок, чего будет достаточного для покрытия нужд собственного населения.

Что же касается других стран, то Великобритания уже закрепила за собой место государства, которое может похвастаться самым большим количеством потенциальных доз прививки против коронавируса на душу населения в мире. Кроме того, Институт сыворотки Индии также разрабатывает собственный перспективный вариант вакцины, которая, по крайней мере, на начальном этапе будет распределяться в основном внутри страны. Япония же пытается гарантировать вакцинацию своего населения, заключив с компаниями Pfizer и BioNTech контракт на поставку 120 миллионов доз прививки.

«Но могут ли прививочные националисты гарантировать приоритетный доступ к вакцине?» — задаётся вопросом Bloomberg.

Здесь могут быть разные варианты. Важнейшим фактором получения вакцины, возможно, окажутся, вовсе не инвестиции в неё, а месторасположение производственных мощностей. В частности, фармацевтические компании не исключают, что национальные правительства потребуют сначала обеспечить вакциной собственное население, и лишь потом разрешат её экспортировать.

Такой шаг вряд ли можно будет назвать беспрецедентным, ведь в условиях пандемии многие территории и государства уже ввели ограничения на экспорт медикаментов и медоборудования. Осознавая такую возможность, разработчики вакцин развёртывают производственные мощности сразу в нескольких странах, однако подобные предприятия влетят им в копеечку, притом что подобный бизнес чреват высокими финансовыми рисками, так как большинство экспериментальных прививок не работают.

Иной подход избрали три объединения: Всемирная организация здравоохранения, Коалиция за инновации в сфере обеспечения готовности к эпидемиям и Глобальный альянс по вакцинациям и иммунизации. Эти организации создали программу по справедливому распространению вакцин по всему миру. В частности, они призывают богатые страны вложить в экспериментальные вакцины $18 миллиардов и обеспечить к ним повсеместный доступ.

Подобный план, который называется Covax, имеет шансы привлечь финансирование со стороны зажиточных государств, так как фонд делает ставку не на одну вакцину, которая с большой долей вероятности окажется неудачной, а сразу на несколько. При этом китайский лидер Си Цзиньпин пообещал сделать любую эффективную китайскую вакцину против коронавируса «общественным благом», которое будет доступно всем.

Интерес к участию в Covax проявили более 70 стран, однако официально к этой программе пока не примкнуло ни одно государство. Предполагается, что участники плана обязуются до конца августа предоставить аванс в размере 15% от $18 млрд. Вместе с тем США, Индия и РФ отказались от участия в Covax.

В целом страны, которые придерживаются подхода «каждый сам за себя», скорее всего, значительно ограничат доступ других государств к своей вакцине, параллельно взвинтив на них цены, что сильно ударит по более бедным странам. Проблема такого расклада в том, что это может привести к повторению ситуации последней пандемии, когда в 2009—2010 годах богатые страны скупили все запасы вакцины против вируса гриппа H1N1.

Тема доступа к вакцинам окажет большое влияние на международные отношения в ближайшие несколько лет. Не исключено, что вакцины станут новым рычагом давления в политических спорах. Кроме того, эксперты в области общественного здравоохранения утверждают, что пандемию удастся быстрее взять под контроль в том случае, если вакцинации подвергнутся, прежде всего, группы риска, вроде медработников, сотрудников домов престарелых и пожилых людей, а не широкие массы населения какой-то конкретной богатой страны, подытоживает Bloomberg.