“Нос трещит от боли, не все в порядке с ухом”. Луговая, на которую напали в поезде, рассказала о своем самочувствии

04.08.2020, 10:30, Новости дня

Журналистка Анастасия Луговая, которую избили и пытались изнасиловать в поезде “Мариуполь – Киев”, вечером 3 августа в Instagram рассказала о своем самочувствии.

“Сегодня днем [3 августа] после обезболивающих челюсть меньше болела, но потом стало хуже. Сейчас только мугыкаю. Очень плохо. Голова болит. Нужно еще уколоть обезболивающее, но врачи советуют сделать это позже, потому что можно навредить организму”, – написала Луговая.

Женщина добавила, что по состоянию на вчерашний вечер ей не осмотрели нос.

“Он просто трещит от боли. И синяки под глазами – это факт, что с носом не все в порядке. Еще у меня не все в порядке с правым ухом. Нападающий сорвал сережки, а когда бил – сломал его. Обезбол помогает, но временно притупить боль”, – заявила пострадавшая.

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Сьогодні вдень після обезболів щелепа менш боліла, але потім стало гірше. Зараз лише мугикаю. Дуже погано. Голова болить. Потрібно ще вколоти обезбол, але лікарі радять то зробити пізніше, томущо можна нашкодити організму. Я четвертий день в такому стані і досі мені не оглянули мого носа, який просто тріщить від болю. І синці під очима – то факт, що з носом не все гаразд. Ще у мене не все гаразд з правим вухом. Нападник зірвав сирежки, а коли бив – зламав його. Обезбол допомагає, але тимчасово притупити ввесь біль. Ще я дуже налякана! Я боюся за все: за своє життя, за життя рідних, а головніше: за те, що цьому виродку можуть зменшити строк, діагностувавши в нього психічний розлад !! Я вас запевняю, він усвідомлено все робив! Він продумав кожну деталь! То не псих, то маніяк, якому я сподіваюсь так легко це не минеться!!! Він усвідомлено переніс речі зі свого купе до нашого, коли я з сином переховувались у провідниці. Він рився в моїх речах, забрав гроші то таке і речі, він забрав мій паспорт і почав говорити начальнику поїзду і провідникам, що знає мене. Він вивчив усі мої дані і впевненно розповідав хто я, як звати, якого року народження, де прописана .. і в це повірили усі!!!! Мені казали, щоб я пішла і поговорила з ним!!! Уявіть!!! І потім уже в поліції, після того як він сам пропонував хабаря моєму чоловікові, але потерпів фіаско, він прийняв провину!!! Психічно хвора людина не буде того робити!!! Психічно хвора людина не буде прораховувати декілька кроків наперед! . Тож я хочу, щоб він отримав по повній! А не просто відсидів на курорті в психушці кілька років і його відпустили! Якщо його відпустять – він знову візьметься за своє і жертвою може стати будь-яка інша дівчина чи навіть ви самі! Я не хочу, щоб в нього була така змога! Дякую вам усім за підтримку! Ви-моя сила! І я вірю, що разом ми не дамо спустити цю справу на самотік!

Допис, поширений Анастасія Лугова (@nastyalugova) 3 Сер 2020 р. о 12:13 PDT

Нападение на Луговую произошло в ночь на 31 июля в поезде “Мариуполь – Киев”. По ее словам, незнакомый пассажир стал ее бить и хотел изнасиловать на глазах у ребенка. Кроме этого, он пытался ударить мальчика.

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