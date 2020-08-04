 

Израиль назвал цели авиаударов в Сирии

04.08.2020, 10:30, Новости дня

ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам сирийской армии: бомбардировке подверглись наблюдательные посты, разведывательные объекты, батареи ПВО и инфраструктура контроля и управления, сообщила пресс-служба армии обороны Израиля.

В ЦАХАЛ сообщили, что истребители и боевые вертолеты «атаковали цели сирийской армии в южной Сирии, в ответ на попытку подложить бомбы на границе на Голанских высотах», передает портал Mignews.com.

«ЦАХАЛ считает сирийский режим ответственным за любую активность, происходящую на его территории, и продолжит решительно действовать против любых попыток нарушить суверенитет Государства Израиль», – добавили там.

Заявление ЦАХАЛа появилось сразу после того, как сирийские государственные СМИ сообщили о воздушных атаках в районе Дамаска. Системы сирийских ПВО были активированы  к юго-западу от Дамаска.

В Сирии сообщили, что в результате атак никто не пострадал.

Накануне израильские военные открыли огонь на Голанских высотах по группе боевиков, которые хотели установить взрывные устройства.

Армия прочесала местность, в которой оперировали боевики – они углубились на 25 метров вглубь израильской территории. Найдены винтовка, рюкзак и несколько придорожных фугасов.

Напомним, между САР и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Жировая болезнь печени может быть причиной развития болезни Альцгеймера

12.07 / Виктор Ляшко: Я сразу сказал Емцу: “Есть проблемные вопросы, я не устраиваю? Вот заявление об уходе”

19.07 / Кадыров – Зеленскому: Что мешает позвонить Путину и объявить, что заканчиваете с гражданской войной на востоке Украины?

15.07 / Кононенко: Наезд на Лобкова – уже какая-то клиника

23.07 / В Полтаве мужчина с гранатой взял в заложники полицейского

08.07 / Генерал Маккензи усомнился в информации о российских выплатах Талибану

21.07 / SpaceX повторно использовала ступень Falcon 9 после запуска Crew Dragon

25.07 / От COVID-19 умер врач футбольной сборной Украины

27.07 / В память о погибших в ВОВ высадили более 27 млн деревьев

07.07 / В РПЦ отреагировали на заявление Шукшиной в поддержку схимонаха Сергия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска