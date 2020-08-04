 

Захватчику заложников в банке Киева предъявлено обвинение

04.08.2020, 10:30, Новости дня

Мужчине, который захватил заложников в банке в центре Киева и угрожал взрывом, предъявили обвинение, сообщили в офисе генпрокурора Украины.

«Под процессуальным руководством прокуратуры Киева лицу было сообщено о подозрении предъявлено обвинение в совершении террористического акта, то есть в угрозе взрывом (ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины)», – приводит ТАСС заявление офиса. 

Следствие обратилось в Печерский районный суд Киева с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде ареста.

Мужчина, накануне грожающий взорвать бомбу в банке в центре Киева, потребовал предоставить ему возможность выйти в прямой эфир одного из украинских телеканалов. Он является гражданином Узбекистана, в детстве ему диагностировали олигофрению. 

Захватчик заявил, что украинцы выбрали президентом страны «шута» и улучшений в государстве нет. Сотрудники украинского спецназа обезоружили угрожавшего взорвать бомбу в банке. 

Это уже третий теракт в Украине за последние недели. 21 июля в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Террорист удерживал заложников более десяти часов. Президент Украины Владимир Зеленский по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм «Земляне», после чего террорист отпустил заложников и сдался. Позже видеообращение было удалено.

Спустя два дня в Полтаве участник боевых действий в Донбассе на стороне украинской армии Роман Скрипник пытался угнать автомобиль, но был взят прямо на месте преступления. Скрипник выхватил гранату и взял в заложники одного из полицейских.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Прокуратура просит избрать Порошенко меру пресечения на восемь дней

06.07 / Амурские выпускники написали ЕГЭ по русскому языку

31.07 / В Белоруссии придумали объяснение билетам в Стамбул у задержанных россиян

02.07 / С 1 июля жители Приморья будут платить новый налог

23.07 / В Киеве сообщили о минировании машины возле ТЦ “Метрополис”

03.08 / Власти Тернополя отказались выполнять требование Кабмина о строгом карантине

04.07 / Мишустин утвердил выдачу предприятиям субсидий на профилактику коронавируса

07.07 / В Бурятии с лесными пожарами сражаются более 600 человек

31.07 / Заболевшего коронавирусом рэпера Элджея госпитализировали

05.07 / Трамп спрогнозировал срок разработки вакцины от коронавируса в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска