Захватчику заложников в банке Киева предъявлено обвинение

04.08.2020, 10:30, Новости дня

Мужчине, который захватил заложников в банке в центре Киева и угрожал взрывом, предъявили обвинение, сообщили в офисе генпрокурора Украины.

«Под процессуальным руководством прокуратуры Киева лицу было сообщено о подозрении предъявлено обвинение в совершении террористического акта, то есть в угрозе взрывом (ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины)», – приводит ТАСС заявление офиса.

Следствие обратилось в Печерский районный суд Киева с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде ареста.

Мужчина, накануне грожающий взорвать бомбу в банке в центре Киева, потребовал предоставить ему возможность выйти в прямой эфир одного из украинских телеканалов. Он является гражданином Узбекистана, в детстве ему диагностировали олигофрению.

Захватчик заявил, что украинцы выбрали президентом страны «шута» и улучшений в государстве нет. Сотрудники украинского спецназа обезоружили угрожавшего взорвать бомбу в банке.

Это уже третий теракт в Украине за последние недели. 21 июля в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Террорист удерживал заложников более десяти часов. Президент Украины Владимир Зеленский по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм «Земляне», после чего террорист отпустил заложников и сдался. Позже видеообращение было удалено.

Спустя два дня в Полтаве участник боевых действий в Донбассе на стороне украинской армии Роман Скрипник пытался угнать автомобиль, но был взят прямо на месте преступления. Скрипник выхватил гранату и взял в заложники одного из полицейских.