В РФ подтвердили 5,2 тыс. новых случаев коронавируса

04.08.2020, 10:08, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 5159 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 861 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 5159 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 30% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 691, Свердловской области – 182, Ханты-Мансийском АО – 177.

Всего в стране выявлено 851 423 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 661 471 человек, из них 7878 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 144 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 14 351 человек.

Накануне, 3 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5394. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 235.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.