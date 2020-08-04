«Исайас» вновь усилился до уровня урагана перед выходом на берег

04.08.2020, 9:55, Новости дня

«Исайас» усилился до урагана первой категории за несколько часов до его ожидаемого выхода на сушу в районе Северной и Южной Каролины.

Национальный центр по наблюдению за ураганами выпустил предупреждение об урагане для территории от реки Саут-Санти в Южной Каролине до Серф-Сити в Северной Каролине.

Скорость ветра, вызванного ураганом, в понедельник вечером достигла 121 километр в час, а его центр находился примерно в 100 километрах к югу от Миртл-Бич, Южная Каролина.

По прогнозам синоптиков, Северная и Южная Каролины и другие штаты региона могут ожидать от 7 до 15 сантиметров осадков.