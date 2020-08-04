Трамп назвал «величайшую ошибку» в истории США

04.08.2020, 9:53, Новости дня

Президент США Дональд Трамп признал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток самой большой ошибкой в истории страны.

«Мы ликвидировали ИГИЛ… 100% этого халифата… Мы «убрали» (иранского генерала Касема) Сулеймани, (главаря ИГ* Абу Бакра) Аль-Багдади… Я сделал много всего того, чего не делали другие президенты. Им вообще никогда не стоило приходить на Ближний Восток», – цитирует РИА «Новости» Трампа.

При этом американский лидер подчеркнул, что решение об отправке войск на Ближний Восток и вмешательстве в его дела было «единственной величайшей ошибкой» в истории США.

Ранее бывший советник американского лидера Джон Болтон в своих мемуарах написал об уверенности Трампа в том, что американские военные терпят поражение в Афганистане и странах Ближнего Востока и требовал вывести оттуда войска.

Напомним, в конце февраля Соединенные Штаты заключили мир с запрещенной в РФ террористической организацией «Талибан», пообещав снять санкции с членов этого движения. В начале марта США объявили о начале вывода войск из Афганистана. Однако уже в конце мая Трамп заявил, что конкретных сроков вывода войск из Афганистана нет, это произойдет «тогда, когда понадобится».