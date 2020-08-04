 

Twitter пригрозили серьезным штрафом за использование данных пользователей

04.08.2020, 9:48, Новости дня

Американская компания Twitter может выплатить Федеральной торговой комиссии (ФТК) Соединенных Штатов от 150 до 250 млн долларов в качестве штрафа за использование для целевой рекламы личных данных пользователей одноименной социальной сети.

По данным The Wall Street Journal, в компанию поступил проект исковой жалобы комиссии, где говорится, что Twitter с 2013 по 2019 год использовала для рекламы телефонные номера и адреса электронной почты, доверенные ей пользователями соцсети для безопасности, передает «Коммерсант». 

Комиссия утверждает, что Twitter не имел права вводить в заблуждение своих пользователей относительно того, как он использует данные. Компании инкриминируется нарушение соглашения о неразглашении личных данных.

Напомним, ранее в Twitter ряда крупных компаний и знаменитостей появились сообщения о раздаче биткоинов. Например, подобные сообщения появились в аккунтах основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и главы Amazon Джеффа Безоса. Также были взломаны аккаунты экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, рэп-исполнителя Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Кроме того, хакерской атаке подверглись аккаунты Apple и Uber.





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