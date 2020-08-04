СМИ: Данные 7 тыс. пользователей Facebook в Японии похитили и хранили в России

04.08.2020, 9:30, Новости дня

Данные 7,6 тыс. пользователей соцсети Facebook в Японии были похищены неизвестными хакерами. При этом данные якобы хранились на сервере в России, сообщают местные СМИ.

Независимая правительственная организация IPA (Information technology Promotion Agency) и компания Sola.com, специализирующаяся в области информационной безопасности, сообщили, что в июле-августе кражи аккаунтов Facebook резко возросли. Среди японских пользователей стало распространяться сообщение с просьбой посмотреть видео, при попытке открыть ссылку появлялась страница, практически неотличимая от Facebook, передает РИА «Новости» со ссылкой на Kyodo.

На странице была просьбой ввести идентификационные данные. Так хакерам удалось похитить данные и аккаунты как минимум у 7,6 тыс. японских пользователей.

В конце июля компания в поисках поддельных сайтов обнаружила на сервере в РФ более 10 тыс. аккаунтов. Предположительно, их хранили злоумышленники. За вычетом дублированных данных там хранилась информация 7,6 тыс. человек.

Хотя в качестве аккаунта использовались адреса электронной почты для сотовых сетей, среди украденных данных были и рабочие адреса в Японском космическом агентстве (JAXA), ученых из Университета Тохоку, а также рабочие адреса центральных министерств.

Между собой преступники общались на испанском языке. Всего было обнаружено восемь групп злоумышленников.

Ранее сообщалось о краже жестких дисков с данными 29 тыс. сотрудников Facebook.