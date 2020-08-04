В ООН считают, что КНДР продолжает разработку ядерного оружия

04.08.2020, 9:20, Новости дня

Северная Корея продолжает реализацию своей программы по созданию ядерного оружия, некоторые страны считают, что она, “вероятнее всего, разработала миниатюрные ядерные устройства для установки на боеголовки своих баллистических ракет”. Об этом говорится в конфиденциальном докладе ООН, доступ к которому получило агентство Reuters.

Доклад был представлен комитету по санкциям в отношении Северной Кореи Совета Безопасности ООН, в состав которого входят 15 стран.

В докладе независимой группы экспертов говорится, что ряд стран (каких именно – не называется) считает, что за последние шесть ядерных испытаний КНДР, видимо, разработала миниатюрные ядерные устройства. Официально КНДР не проводит ядерных испытаний с 2017 года.

КНДР продолжает свою ядерную программу, включая производство высокообогащенного урана и строительство экспериментального легководного ядерного реактора, говорится в докладе. Одно государство, которое входит в комитет по санкциям, считает, что КНДР продолжает производство ядерного оружия.

В ООН напомнили, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что стране больше не грозит война, поскольку ядерное оружие гарантирует ее безопасность и будущее, несмотря на неослабевающее внешнее давление и военные угрозы.

В докладе ООН также говорится, что еще одно государство – член комитета считает, что КНДР “может стремиться к дальнейшей миниатюризации, целью которой являются технологические усовершенствования, такие как пакеты помощи для проникновения или, возможно, разработка систем, которые могут нести несколько боеголовок”.

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд стран, ограничительные меры неоднократно расширялись. При этом наблюдатели ООН регулярно сообщают, что КНДР продолжает совершенствовать свои программы и нарушать санкции.