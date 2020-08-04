Черногория открыла границу для россиян

04.08.2020, 9:16, Новости дня

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) принял решение включить Россию в список стран, гражданам которых разрешен въезд без дополнительных условий в связи с коронавирусом.

«На заседании NKT, в котором председательствовал вице-премьер Милутин Симович, обновлен список государств, чьи резиденты могут въехать в Черногорию, так что гражданам РФ и Азербайджана будет разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий», – сообщил кабмин, передает РИА «Новости».

Согласно отчетам республиканского управления статистики Monstat в 2019 году в индивидуальных объектах размещения в Черногории отдохнули 1,35 млн человек, которые провели 9,7 млн ночевок, причем почти 100% ночевок осуществили иностранцы. На первом месте с 29,1% россияне, затем граждане Сербии с 25,3%, после идут жители Боснии и Герцеговины с 10,6%, за ними владельцы паспортов самопровозглашенного Косово, украинцы, немцы, поляки.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия.

В то же время в Российском союзе туриндустрии не исключают, что скоро для российских туристов откроют Тунис. Сообщалось, что РФ на следующем этапе возобновления авиасообщения может открыть полеты в Южную Корею и на Мальдивы.