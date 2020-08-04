 

Ураган «Исаиас» обрушился на побережье штата Северная Каролина

04.08.2020, 7:30, Новости дня

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган «Исаиас» обрушился на побережье американского штата Северная Каролина, свидетельствуют данные Национального центра по наблюдению за ураганами США.

По информации метеорологов, скорость ветра в пределах атмосферного явления достигает 38 м/с. Ураган находится в 65 км к юго-западу от города Уилмингтон и перемещается в северо-восточном направлении со скоростью 9,7 м/с, передает ТАСС.

Ранее власти Нью-Йорка объявили штормовое предупреждение в связи с приближением к восточному побережью США тропического шторма «Исаиас». Штормовые предупреждения были также объявлены в прибрежных районах штатов Южная и Северная Каролина.

Через несколько часов тропический шторм «Исаиас» усилился до урагана.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.





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