Трамп: «TikTok должен продать бизнес в США до 15 сентября»

04.08.2020, 1:56, Новости дня

Президент Трамп заявил в понедельник, что популярное китайское приложение TikTok в Соединенных Штатах «прекратит осуществлять коммерческую деятельность», если не продаст свои подразделения в США к середине сентября, и поддержал переговоры компании Microsoft о покупке.

«Я установил дату – 15 сентября, и с этого момента в Соединенных Штатах у них не будет бизнеса», – заявил Дональд Трамп журналистам. «Они прекратят свою деятельность 15 сентября, если Microsoft или кто-то еще не сможет их купить и договориться о сделке».

Последние заявления американского лидера по поводу мобильного приложения усилили давление на родительскую компанию ByteDance, чтобы заключить сделку на фоне заявлений, что TikTok угрожает национальной безопасности США.

Президент Трамп выдвинул новое условие, заявив, что продажа американской части TikTok должна привести к значительным выплатам Казначейству США за инициирование сделки.

«Очень значительная часть этой суммы должна будет поступить в казначейство США, потому что мы делаем все возможное, чтобы эта сделка состоялась», – заявил Трамп журналистам.

TikTok, которым пользуется миллиард человек во всем мире для создания 60-секундных видеороликов на своих мобильных телефонах, является темой нынешних политических и торговых битв между Вашингтоном и Пекином.

Соединенные Штаты утверждают, что TikTok собирает персональные данные пользователей, к которым правительство Китая может получить доступ в разведцелях.

Против приложения было начато официальное расследование по соображениям национальной безопасности США.

Хотя TikTok отрицает, что данные пользователей передаются правительству Китая, основатель ByteDance Чжан Имин ранее заявил, что работает круглосуточно «для достижения наилучшего результата».

«Мы всегда стремимся обеспечить безопасность пользовательских данных, а также нейтральность и прозрачность платформы», – отметил Чжан во внутреннем заявлении компании, сообщают китайские СМИ.

Однако, по его словам, компания столкнулась с «растущими сложностями в геополитическом ландшафте и значительным внешним давлением».

Чжан Имин добавил, что компания должна противостоять вызову со стороны спецслужб США и президента Трампа, хотя «не отказывается от изучения каких-либо возможностей».

Согласно информации, опубликованной британским изданием The Sun, в качестве возможного альтернативного решения ByteDance планирует перенести глобальные операции TikTok в Великобританию. Текущие международные операции размещены в офисах в Лос-Анджелесе.

Министерство иностранных дел Китая в понедельник раскритиковало заявления Вашингтона из-за требования продать TikTok.

Microsoft в воскресном заявлении отметила, что, если она завершит поглощение, то будет привержена «обеспечению надлежащих экономических выгод для Соединенных Штатов, включая Казначейство Соединенных Штатов».