Талибан сообщил о беседе своего переговорщика с Майком Помпео

04.08.2020, 1:56, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео провел в понедельник видеоконференцию с главным переговорщиком талибов Муллой Барадаром Ахундом, во время которой обсудил состояние мирного процесса в Афганистане, сообщил в «Твиттере» представитель Талибана в Дохе Сухейл Шахин.

По его словам, в ходе переговоров обсуждался вопрос об освобождении заключенных талибов. Талибан настаивает, чтобы афганское правительство освободило их прежде, чем начнутся переговоры.

В Госдепартаменте комментариев по этому поводу пока не дают.

Как написал Шахин, стороны «подчеркнули, что освобождение оставшихся заключенных имеет важное значение для начала внутриафганских переговоров».

Освобождение заключенных талибов стало серьезным препятствием для организации переговоров, которые должны были начаться к 10 марта.

В соответствии с заключенным 29 февраля соглашением между США и Талибаном о выводе американских войск, Кабул должен был освободить до 5000 талибов в обмен на 1000 правительственных солдат. Талибан освободил около 1000 человек, а афганское правительство – около 4600.

Однако президент Афганистана Ашраф Гани отказывается освободить оставшихся 400 человек из представленного Талибаном списка, заявляя, что они замешаны в серьезных преступлениях, в том числе в теракте в посольстве Германии в 2017 году и других кровопролитных атаках. Вместо этого Гани планирует освободить 500 заключенных, не упомянутых в списке, и провести совет старейшин, чтобы обсудить освобождение оставшихся фигурантов списка. Совет, как ожидается, состоится позднее в этом месяце.