Трамп назвал условие дальнейшей работы TikTok в США

04.08.2020, 0:17, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что приложение TikTok в стране должны продать до 15 сентября. Об этом сообщил журналист CNN Джим Акоста на своей странице в Twitter.

“Трамп настаивает на том, чтобы приложение TikTok продали корпорации Microsoft или другой компании до 15 сентября, иначе оно прекратит работу в США”, – сообщил журналист.

Trump just told WH pool reporters he will insist that Tik Tok be sold to Microsoft or another acceptable company by Sept 15 or the social media platform will be shut down in US.

— Jim Acosta (@Acosta) August 3, 2020

Microsoft приостановила переговоры о покупке китайского мобильного приложения TikTok после того, как Трамп заявил, что он может воспользоваться чрезвычайными экономическими полномочиям или приказом для блокировки TikTok в стране.

6 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом рассматривает вопрос о запрете приложения. Помпео предупредил американцев, что им следует быть осторожными при использовании TikTok, если они не хотят, чтобы их личная информация “была в руках Коммунистической партии Китая”.

30 декабря 2019 года военнослужащим США запретили устанавливать на рабочие смартфоны приложение TikTok.

TikTok – сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance. В конце июня соцсеть запретили в Индии вместе с еще 58 другими китайскими приложениями, так как они якобы наносят вред суверенитету и целостности страны.