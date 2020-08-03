В Киевской области произошло лобовое столкновение BMW и Skoda. Один человек погиб, четверо – ранены

03.08.2020, 23:10, Новости дня

В Киевской области в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погиб один человек, еще четверо получили ранения и были госпитализированы. Об этом 3 августа сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел между населенными пунктами Тарасовка и Крюковщина.

“Водитель BMW, предварительно под воздействием наркотиков, на бешеной скорости вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Skoda. Пассажир “бехи” умер мгновенно, его тело зажало в салоне, именно на правую сторону пришелся сильный удар”, – говорится в сообщении.

Страшное #смертельное #ДТП произошло сегодня, под #Киев по трассе с #Крюковщина на #Тарасовка. #Фото с местаВодитель… Posted by dtp.kiev.ua on Esmaspäev, 3. august 2020

По информации сообщества, Skoda превратилась в груду металла и вылетела с дороги. Пассажир BMW погиб, спасатели планируют разрезать машину, чтобы достать его тело.

Четверо пассажиров Skoda получили ранения различной степени тяжести, добавили там.