Памфилова: Электронное голосование будет развиваться не взамен традиционному

03.08.2020, 21:16, Новости дня

У молодого поколения есть запрос на дистанционное электронное голосование, однако существует ряд политиков и экспертов, которые скептически к этому относятся, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«С одной стороны существует запрос на дистанционное электронное голосование, особенно у молодого поколения, с другой – есть ряд политиков и экспертов, которые скептически к этому относятся. Они не понимают, что мы должны обеспечить полную прозрачность и подконтрольность процесса обществу, но в то же время гарантировать тайну голосования и безопасность. Эти вопросы пока остаются, и для нас очень важно, продвигая дальше новые технологии, проводить открытый полноценный диалог со всеми заинтересованными политическим партиями, общественными организациями, экспертами, нацеленный на решение всех противоречий», – сказала глава Центризбиркома в ходе встречи с участниками смены «Политика и сетевые лидеры» на молодежном форуме «Территория смыслов». Ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В единый день голосования эксперимент по дистанционному электронному голосованию будет продолжен в двух регионах – Курской и Ярославской областях, и, как подчеркнула Памфилова, «эта форма голосования будет развиваться не взамен традиционной».

Памфилова отметила важность еще одного недавнего технологического достижения, поддержанного законодателями, – электронной формы сбора подписей.

«Такой эксперимент проходил в трех регионах, он оказался очень востребованным. При этом ни одна подпись, собранная в электронном виде не была оспорена. Но любые самые совершенные технологии не исключают человека из политического процесса. Наоборот, это очень мощное подспорье для полноценной реализации своего потенциала умными и перспективными политиками», – подчеркнула глава ЦИК.

«Я убеждена, что мы никогда не исключим традиционную форму голосования, потому что она подразумевает целый ряд процессов, связанных с общением между людьми: умение убеждать людей, чувствовать и понимать их проблемы. Политический процесс должен оставаться живым. Все современные технологии не должны заменять человека и вытеснять его из любых процессов. Они должны помогать развиваться и реализовывать свой потенциал», – сказала Памфилова

Глава комиссии рассказала о новых электоральных технологиях, связанных с внедрением цифровых решений в избирательный процесс, о возникающих при этом рисках и вызовах. Она отметила отличительные особенности избирательной системы РФ – интерактивность, эффективность, открытость, прозрачность и готовность работать на опережение.

Особый акцент в выступлении был сделан на непрерывности внедрения Центризбиркомом новых технологий – QR-кодировании протоколов об итогах голосования, механизме «Мобильный избиратель», доступных и понятных избирателям цифровых сервисах, дистанционном электронном голосовании.

Глава комиссии ответила на вопросы участников встречи, касающиеся использования новых электоральных технологий: применения дистанционного электронного голосования на предстоящих выборах и его масштабирования, возможности перехода процесса голосования в онлайн-режим.

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» «Территория смыслов» проводится с 2015 года. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия – страна возможностей», образовательным партнером является Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Ранее сообщалось, что смена «Политика и сетевые лидеры» начинает работу 3 августа на площадке Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».