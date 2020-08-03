Первый канал оштрафовали за песню Лепса

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03.08.2020, 20:16, Новости дня

Арбитражный суд Москвы по иску компании «Юрбиз» взыскал с Первого канала 400 тыс. рублей компенсации за незаконное использование песни из репертуара Григория Лепса «Танго разбитых сердец» в одном из выпусков телепередачи «Что? Где? Когда?».

Первая инстанция удовлетворила иск полностью. Решение вступит в силу через месяц, если до этого на него не будет подана апелляционная жалоба, передает РИА «Новости».

Напомним, в конце июля московский суд постановил компании «Арчер мьюзик продакшнс», продюсирующей Ольгу Бузову, взыскать с владельца оздоровительного комплекса «Праздник» 348 тыс. рублей за незаконное использование фонограмм в музыкальном автомате сауны.





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