В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок

03.08.2020, 20:08, Новости дня

Японское издание Menjoy составило рейтинг самых красивых россиянок. Составители рейтинга сообщили, что японцев в россиянках привлекает их высокий рост и белизна кожи.

Японское издание Menjoy составило рейтинг самых красивых россиянок, передает РИА «Новости».

Так, первое место в списке досталось Марии Шараповой, объявившей в этом году о завершении карьеры в теннисе.

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Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 10 Фев 2020 в 6:21 PST

На втором месте оказалась супермодель Наталья Водянова, которая руководит фондом «Обнаженные сердца».

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Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 19 Июн 2020 в 8:01 PDT

Бронзу забрала модель Ирина Шейк.

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Публикация от irinashayk (@irinashayk) 8 Апр 2020 в 5:04 PDT

Четвертое место досталось фигуристке Анне Щербаковой, которой в этом году исполнится 16 лет.

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Публикация от Анна Щербакова (@anna__shcherbakova_) 10 Дек 2019 в 7:01 PST

На пятом месте оказалась Алина Загитова. Издание отдельно отмечает, что особой страстью российской спортсменки является ее пес Масару породы акита-ину, которого ей подарили в Японии.

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Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 13 Фев 2020 в 9:35 PST

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