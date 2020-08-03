В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок
03.08.2020, 20:08, Новости дня
Японское издание Menjoy составило рейтинг самых красивых россиянок. Составители рейтинга сообщили, что японцев в россиянках привлекает их высокий рост и белизна кожи.
Японское издание Menjoy составило рейтинг самых красивых россиянок, передает РИА «Новости».
Так, первое место в списке досталось Марии Шараповой, объявившей в этом году о завершении карьеры в теннисе.
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На втором месте оказалась супермодель Наталья Водянова, которая руководит фондом «Обнаженные сердца».
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Бронзу забрала модель Ирина Шейк.
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Четвертое место досталось фигуристке Анне Щербаковой, которой в этом году исполнится 16 лет.
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На пятом месте оказалась Алина Загитова. Издание отдельно отмечает, что особой страстью российской спортсменки является ее пес Масару породы акита-ину, которого ей подарили в Японии.
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