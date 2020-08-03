 

Адвокат Ефремова попросил перенести заседание суда

03.08.2020, 19:48, Новости дня

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев направил в Пресненский суд Москвы ходатайство о переносе заседания по делу о смертельном ДТП с 5 августа на другую дату из-за своей занятости, сообщили в пресс-службе суда.

«В суд поступило ходатайство Пашаева о переносе заседания с 5 августа. Оно будет рассмотрено судьей непосредственно в этот день», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.

В суде добавили, что если Пашаев будет слишком часто просить о переносе заседания, суд может отвести его и назначить защитника по назначению.

«Но если это и произойдет, то точно не в ходе заседания в среду, так как о подобной мере Пашаева должны уведомить в протокольном порядке», – уточнили в суде.

Напомним, Пресненский суд Москвы продлил домашний арест Ефремову и отказал актеру в просьбе совершать двухчасовые прогулки раз в день.

После суда адвокат актера Пашаев заявил, что Ефремов точно находился в автомобиле в момент аварии, но факт его нахождения за рулем не установлен.





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