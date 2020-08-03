Сваха подсказала россиянкам способ вовлечь мужчину в отношения

03.08.2020, 19:48, Новости дня

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова дала несколько советов, как выяснить намерения мужчины в начале серьезных отношений.

Для начала Сябитова предложила отметить для себя момент, когда свидания вошли в привычку.

«Вы уверены, что он думает об отношениях так же, как и вы? Такая ситуация обязательно требует действий. Сначала обсудить, а затем принять решение», – написала она на своей странице в Instagram.

В следующую очередь сваха посоветовала «четко проговорить варианты развития».

«Они либо дойдут до брака, либо закончатся. Для этого вы будете больше времени проводить вместе, постараетесь лучше узнать друг друга, чтобы на этой основе создать прочное долговременное партнерство», – подчеркнула телеведущая.

Также Сябитова заметила, что на этапе подготовки к серьезным отношениям партнеры уже должны быть друг у друга единственными и призвала женщин не отчаиваться, если мужчина испугался и ушел от разговора.

«Дайте ему время все обдумать, назначьте дату его ответа, и обязательно обсудите его по истечении назначенного срока», – сообщила она.

Кроме того, по словам Сябитовой, мужчины не так боятся разговоров об отношениях, как принято считать, это скорее миф.

«Вы имеете право знать, что происходит между вами, и вы достойны мужчины, который захочет разделить свою жизнь с вами», – заключила телеведущая.

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Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) 3 Авг 2020 в 1:22 PDT

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