В МИД РФ вызвали посла Беларуси, потребовали немедленно освободить вагнеровцев

03.08.2020, 19:47, Новости дня

Российская Федерация настаивает на скорейшем освобождении арестованных в Беларуси наемников частной военной компании “Вагнер”. Это следует из сообщения пресс-службы министерства иностранных дел России о встрече замглавы ведомства Андрея Руденко с белорусским послом в Москве Владимиром Семашко.

3 августа белорусского дипломата пригласили в МИД РФ “для обстоятельного разговора о состоянии и перспективах двухсторонних российско-белорусских отношений”.

“Особое внимание было уделено ситуации с недавним задержанием в Беларуси 33 граждан России. С российской стороны было заявлено, что арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами”, – сказано в пресс-релизе.

Все обстоятельства произошедшего белорусские правоохранители должны расследовать “в тесном взаимодействии с российскими коллегами”, считают в российском внешнеполитическом ведомстве.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК “Вагнер”, власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта “Миротворец” как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что 33 задержанных являются сотрудниками частного охранного предприятия, направлялись транзитом в Стамбул, но опоздали на рейс.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.