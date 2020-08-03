Адвокат рассказала, сколько времени жена расчленяла тело Картрайта

03.08.2020, 17:08, Новости дня

Жена убитого репера Энди Картрайта Марина Кохал расчленила тело мужа, предположительно, за одну ночь, сообщила адвокат защиты Ирина Скурту.

Юрист уточнила, что в момент смерти и расчленения тела репера мать Кохал и ее ребенок находились в квартире.

«Мать не была рядом, она была с ребенком в другой комнате. Он пришел в два часа ночи, пьяный, начал будить. Голос у него мощный, он рэпер, два метра ростом. Естественно, мать слышала», – рассказала Скурту «Пятому каналу».

Она пояснила, что это происходило не в первый раз, поэтому мать ничего не заподозрила. Картрайт ночевал с женой в одной постели. По словам адвоката, утром он просил пива, чтобы опохмелиться, а после отказа принялся буянить, что также было не впервые.

«Он, когда умер, она [Кохал] ушла на улицу, бродила где-то по городу, не знала, что делать. Она не четыре дня его пилила, как пишут, она все сделала за одну ночь, находясь в непонятном состоянии», – утверждает адвокат.

Отмечается, что Кохал расчленяла тело мужа ножовкой по металлу, молотком и ножом, Она срезала реперу подушечки с пальцев, ошибочно считая, что так тело не опознают.

«Все – великие криминалисты. Как бы это помогло, помимо этого есть все остальные части тела», – отметила Скурту.

При этом мать Кохал о произошедшем узнала лишь на следующий день после случившегося, после четырех часов дня.

«Пакет увидела и спросила, тут же стала говорить: «Звони». Сама она не могла позвонить – «Что я, дочь в тюрьму отдам своими руками?» – рассказала адвокат.

Скурту отметила, что она не знает причин смерти Картрайта. Возможно, эти данные следователь решил придержать до следующего заседания.

«Может, есть бумага про наркотики, возможно, есть допрос или осмотр телефона. Он приносит только то, что считает нужным», – отметила юрист.

Сама Кохал сообщала, что предположила смерть супруга от передозировки запрещенными препаратами, поэтому она решила расчленить тело, пытаясь скрыть факт смерти. При этом анализ не выявил наркотиков в крови рэпера. Женщине предъявлено обвинение в убийстве супруга, она вину не признает.

Между тем, адвокат супруги украинского рэпера Ирина Скурту заявила, что внешних признаков насильственной смерти на останках мужчины нет.

При этом Картрайт мог быть убит женой из-за того, что планировал развестись с ней и уйти к новой возлюбленной.