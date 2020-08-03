В Москве задержан подозреваемый в убийстве 25-летней давности

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03.08.2020, 17:08, Новости дня

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух сотрудников милиции в 1995 году на юге Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Она уточнила, что дело расследуется по статьям «убийство двух и более лиц» и «незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ», передает РИА «Новости».

По версии следствия, 10 июня 1995 года в автомобиле «ВАЗ», припаркованном у жилого дома по Булатниковскому проезду, были обнаружены тела двух милиционеров с огнестрельными ранениями.

«Второго августа 2020 года задержан подозреваемый 1971 года рождения», – добавила она.

Во время допроса мужчина рассказал, что после 1995 года он был в другой стране, где с 2002 по 2015 год отбывал наказание в колонии.

Иванова добавила, что в ближайшее время следствие намерено просить суд об аресте подозреваемого.

Напомним, в конце февраля в Санкт-Петербурге был задержан житель Индии, разыскиваемый за убийство супругов. Мужчина находился в международном розыске с апреля 2001 года.

Кроме того, в феврале бывшего начальника отдела уголовного розыска криминальной милиции управления МВД по Кызылу и его подчиненного задержали по делу об убийстве 11-летней давности.





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