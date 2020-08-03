Мировые рынки начали новую неделю смешанной динамикой

03.08.2020, 17:05, Новости дня

Мировые финансовые рынки в понедельник демонстрируют смешанную динамику на фоне благоприятных экономических данных из Китая и роста числа случаев заражения коронавирусом в мире.

Лондонский индекс FTSE опустился почти на пять пунктов, но остался неизменным в процентном отношении. Парижский CAC-40 вырос на 0,3 процента, франкфуртский DAX – на 1,3 процента.

Токийский индекс Nikkei закрылся повышением на 2,2 процента, гонконгский Hang Seng опустился на 0,6 процента, а шанхайский Composite вырос на 1,7 процента после публикации данных о росте промышленной активности в Китае в июле.

Сиднейский индекс S&P/ASX потерял два пункта, но почти не изменился в процентном отношении. Сеульский KOSPI прибавил почти два пункта, но тоже остался неизменным в процентном отношении. Тайваньский TSEC потерял 1,2 процента, а мумбайский Sensex – 1,6 процента.

Золото торгуется по 1 990,60 доллара за унцию, подорожав на 0,2 процента. Американская сырая нефть опустилась на 1,1 процента до 39,80 доллара за баррель, а эталонная Brent почти не изменилась в цене и торгуется по 43,29 доллара за баррель.

В преддверии открытия торгов на Уолл-стрит фьючерсы на американские индексы S&P 500 и Nasdaq демонстрируют рост, а Dow – небольшой спад.