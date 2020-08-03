ФСБ опровергла связь дела Сафронова с журналистской деятельностью

03.08.2020, 16:48, Новости дня

ФСБ РФ не связывает дело советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова с его журналистской деятельностью, сообщили в ведомстве в ответ на запрос Союза журналистов РФ (СЖР).

«Инкриминируемое Сафронову И. И. преступное деяние не имеет отношения к его профессиональной журналистской деятельности», – цитирует официальный ответ ФСБ ТАСС.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово». После ареста Сафронов находился в камере один. Сначала это было связано с традиционным карантином, обязательным для всех вновь поступивших заключенных, затем журналиста проверяли на наличие коронавируса. Тесты дали отрицательный результат, и господина Сафронова перевели в обычную камеру.

СМИ со ссылкой на источник в разведывательном сообществе заявляли, что Сафронов якобы неоднократно встречался с гражданином Чехии Мартином Ларишем, который является кадровым сотрудником чешских спецслужб. При этом адвокат Иван Павлов сообщил, что Лариш не фигурирует в деле. Лариш отрицает свою связь со спецслужбами.

При этом сам Сафронов связывает свое уголовное преследование с журналистской деятельностью.



