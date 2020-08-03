Юрист оценил последствия драки с росгвардейцами для десантников

03.08.2020, 16:30, Новости дня

Степень наказания для бывших десантников, участвовавших в драке с сотрудниками Росгвардии в Парке Горького будет зависеть от степени нанесенного ущерба, сообщил председатель президиума коллегии адвокатов «Грибаков, Поляк и партнеры» Александр Грибаков.

«Все зависит от конечной квалификации действий десантника. Если будет установлено, что степень насилия в отношении представителя власти была такова, что никакой опасности для жизни и здоровья сотрудника Росгвардии не было, возможно, наказание будет носить лишь материальный характер», – рассказал Грибаков РИА «Новости».

Однако наказание может быть серьезнее, если было опасное насилие. Участникам драки может грозить до десяти лет тюрьмы. «Конечно, многое зависит от позиции потерпевшего», – отметил адвокат.

Грибаков пояснил, что факт службы в ВДВ может иметь как положительное, так и отрицательное значение для приговора.

«Это как драка с представителем спорта. Квалифицированный боец, который может нанести мощный ущерб здоровью оппонента, представляет большую опасность, и поэтому обвинение может просить более жесткое наказание. При этом если у военного есть какие-то положительные характеристики, или если он проходил службу в горячих точках, то да, это можно учитывать», – объяснил юрист.

Напомним, в парке Горького 2 августа сотрудники Росгвардии задержали одного из празднующих День ВДВ десантника, поскольку тот находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, после чего за товарища вступились сослуживцы и завязалась драка. По словам очевидца, первым начал «мужик в тельняшке».

В результате драки два сотрудника получили телесные повреждения. Союз десантников России отреагировал на драку в парке Горького в День ВДВ.

Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стычки в парке.