По факту захвата отделения банка в Киеве открыто уголовное дело

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03.08.2020, 16:20, Новости дня

По факту захвата банковского отделения в Киеве открыто уголовное производство по статье теракт (ст. 258 Уголовного кодекса Украины). Об этом проинформировала прокуратура Киева.

“По данным следствия, 3 августа около 12.20 в помещение отделения Universal Bank, расположенного в бизнес-центре по улице Богдана Хмельницкого, зашел неизвестный мужчина с двумя сумками и сообщил, что в них находится взрывчатка. Персонал и посетители были эвакуированы. Внутри помещения кроме гражданина Узбекистана, который угрожал взрывом, находилась сотрудница банка. Сейчас правоохранители его задержали”, – говорится в сообщении.

Досудебное расследование будет вести Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области.

По данным замминистра внутренних дел Украины Антона Геращенко, подозреваемый – 32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Рахманович Каримов. “Судя по его социальным сетям, это психически неуравновешенный человек”, – отмечал замглавы МВД.

Около 14.50 Каримова задержали сотрудники спецподразделения СБУ “Альфа”. Ни заложница, ни подозреваемый не пострадали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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