Ветеран «Альфы» оценил требования захватчика заложников в Киеве

03.08.2020, 15:16, Новости дня

«Не стоит сразу выполнять требования захватчика и выводить его в прямой эфир. Но если выбирать между штурмом, при котором могут пострадать люди, и эфиром, после которого человек сдастся – я бы выбрал эфир», – сообщил газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Алексей Филатов. Так он прокомментировал требования захватившего заложников в Киеве террориста вывести его в прямой эфир.

«Для начала необходимо оценить психологическое состояние человека. Сразу выполнять его требования об эфире не стоит. В данном случае можно пойти на уловки и сказать, что какие-то каналы не хотят давать ему эфир, а какие-то боятся», – рассказал подполковник ФСБ в отставке, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов.

Собеседник также отметил, что в «99% случаев подобные злоумышленники угрожают мнимым взрывным устройством». «Но из-за войны в Донбассе на украинском черном рынке можно легко купить боеприпасы. Потому здесь нужно все оценить», – добавил ветеран ФСБ.

«И если выбирать между штурмом, при котором могут пострадать люди, и эфиром, после которого человек сдастся – я бы выбрал эфир. В данном случае возможна еще одна уловка, когда прямой эфир запускается на отдельном канале, который никто не увидит. Но, возможно, украинским спецслужбам такую уловку тяжело организовать», – отметил эксперт.

Говоря о параллелях с недавними терактами в Луцке и Полтаве, Филатов отметил, что психически неустойчивые люди могут героизировать других преступников. «Им кажется, что их также покажут по телевизору и назовут их фамилию. То есть выйти в прямой эфир – это предел их мечтаний. Потому некое подражательство в данном случае может быть», – предположил Филатов.

В настоящее время киевская полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взорвать бомбу в банке в бизнес-центре в центре украинской столицы. Террорист требует выхода в прямой эфир. Полиция уже опрашивает телеканалы насчет такой возможности. Также стало известно, что злоумышленник является гражданином Узбекистана.

Это уже третий теракт в Украине за последние недели. 21 июля в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Террорист удерживал заложников более десяти часов. Президент Украины Владимир Зеленский по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм «Земляне», после чего террорист отпустил заложников и сдался. Позже видеообращение было удалено.

Спустя два дня в Полтаве участник боевых действий в Донбассе на стороне украинской армии Роман Скрипник пытался угнать автомобиль, но был взят прямо на месте преступления. Скрипник выхватил гранату и взял в заложники одного из полицейских. Позднее выпустил его в обмен на начальника УГРО Полтавской области. Скрипник потребовал автомобиль и вместе с заложником выдвинулся в направлении Киева. По дороге он оставил заложника и автомобиль и скрылся в лесу, а позже был ликвидирован.